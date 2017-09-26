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Clockwise 2.0.12 (Android)
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  4. Clockwise - Android için Akıllı Alarm Uygulaması

Clockwise

2.0.12
Android
Clockwise
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Clockwise uygulaması ile Android cihazlarınızda bambaşka alarm deneyimi yaşayabilirsiniz.

Clockwise uygulaması Android cihazlarınızda size bambaşka bir deneyim sunan başarılı bir alarm uygulaması.

Sabahları erken uyanmamız gerektiğinde alarm kurmak ne yazık ki kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Akıllı telefonlarımıza kurduğumuz alarmlar çaldığında, alarm sesi en sevdiğimiz müzik bile olsa işkence gibi hissettirebiliyor. Clockwise uygulaması da bu durumu daha iyi bir hale getirerek ayılmanızda kolaylık sağlayan akıllı bir alarm uygulaması diyebilirim.

Uyandığınız saatlerde gündemdeki haberler, hava durumu, sosyal medya platformlarındaki son gelişmeler gibi kendi belirleyeceğiniz içerikleri alarm çaldıktan sonra gösteren uygulama bu sayede güne daha zinde başlamanızda da yardımcı oluyor. Alarm seslerini de kendi müziklerinizden seçebileceğiniz gibi uygulamanın sunduğu seslerden de seçebiliyor, alarm sesini yüksek veya sessiz gibi modlarda çaldırabiliyorsunuz. Alarmı erteleme ve akıllı oyun gibi güzel özellikler de sunan uygulamayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.

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