Coin Rush!, yuvarlanan madeni parayı kontrol altına almaya çalıştığınız bölüm bazlı beceri oyunu. Farklı türde yüksek kalitede grafikli mobil oyunlarla karşımıza çıkan Crazy Labs TabTable tarafından geliştirilen Android oyununda tuzakları geçip parayı deliğe sokmanız gerekiyor. Her bölümde farklı platformla karşılaştıran oyun, zaman geçirmek için birebir. İnternet bağlantısı da gerektirmiyor!

Kaydırmaya dayalı tek dokunuş kontrol sistemine sahip olması ve internetsiz oynama seçeneği sunmasıyla her yerde rahatça oynayabileceğiniz bu bozuk para yuvarlama oyunu, daha ilk bölümden sabrın sınırlarını zorluyor. Parayı yuvarlamak için özel bir çaba sarf etmiyorsunuz. Tek yapmanız gereken; sağa sola kaydırmak lakin tuzaklar öyle fazla ki bazı bölümlerde paranın son düşüş anını görmek için birkaç kez oynamanız gerekiyor. Ölümcül çiviler, gizli kapılar, dönen geçitler ve daha birçok tuzak var.