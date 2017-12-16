CoinCap uygulamasını kullanarak Bitcoin ve Ethereum gibi dijital para birimlerinin anlık değerlerini takip edebilirsiniz.
CoinCap uygulaması dijital paraların gerçek zamanlı değerlerini Android cihazlarınızdan takip edebilmenizi sağlıyor.
Yeni bir yatırım modeli olarak görülen fakat birçok kesimin çekimser yaklaştığı Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi dijital para birimleri tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ani artışlar gösteren ve inanılmaz değerlere kadar ulaşan dijital paralar, birçok kişi için de meslek haline gelmiş durumda. CoinCap uygulaması da bu işle uğraşan kişilerin mutlaka kullanması gerektiğini düşündüğüm uygulamalardan biri.
Kripto para piyasasının anlık değerlerini akıllı telefonlarınızdan takip edebilme olanağı sunan uygulamada, artış ve düşüş oranlarını da inceleyebiliyorsunuz. Geçmişteki kur değerlerini de inceleyebileceğiniz CoinCap uygulamasında alım-satım işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash ve daha birçok dijital para biriminin gerçek zamanlı değerlerini takip edebileceğiniz CoinCap uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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