CoinCap uygulaması dijital paraların gerçek zamanlı değerlerini Android cihazlarınızdan takip edebilmenizi sağlıyor.

Yeni bir yatırım modeli olarak görülen fakat birçok kesimin çekimser yaklaştığı Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi dijital para birimleri tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ani artışlar gösteren ve inanılmaz değerlere kadar ulaşan dijital paralar, birçok kişi için de meslek haline gelmiş durumda. CoinCap uygulaması da bu işle uğraşan kişilerin mutlaka kullanması gerektiğini düşündüğüm uygulamalardan biri.