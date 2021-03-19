Coinzo, kripto para alım satımı yapabileceğiniz güvenli ve yerli kripto para borsasıdır.
Coinzo, kripto para alıp satabileceğiniz güvenilir kripto para borsalarından biri. 2018’den beri düşük komisyon ile kesintisiz kripto para alım satım hizmeti sunan Coinzo’nun mobil uygulamasını telefonunuza indirerek kripto para borsasını yakından takip edebilir, hızlıca alım satım yapabilirsiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız, Coinzo’yu tavsiye ederiz.
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Coinzo, Türk Lirası ile Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEO, EOS ve diğer altcoinleri alıp satabileceğiniz güvenli bir kripto para ticaret platformu. Yerli kripto para borsasının öne çıkan özellikleri arasında; kripto para pariteleri ve kripto para çeşitliliği, hızlı ve kesintisiz destek, 7/24 para çekme ve yatırma işlemleri, düşük komisyon oranları, hızlı hesap doğrulama, iki aşamalı doğrulama, çoklu dil desteği, günlük dual token (neo/gas) dağıtımı, hızlı hard fork ve airdrop dağıtımı, referans sistemi ve komisyon kazancı, temel ve gelişmiş kullanıcı arayüzünü sayabiliriz.
- Gelişmiş Grafikler: Kripto para fiyatlarını istediğiniz anda periyodunda detaylı olarak inceleyebilir, alım/satım emirlerinizi grafik üzerinden takip edebilirsiniz.
- Kesintisiz İşlem: Bitcoin fiyatının yükseldiği, kripto para işlemlerinin hareketlendiği anlarda hiç sistemsel kesinti olmadan alım/satım işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve piyasayı takip edebilirsiniz.
- 7/24 Para Çekme Yatırma İşlemleri: Akbank ve Papara uygulaması ile Coinzo hesabınıza saniyeler içinde 7/24 para yatırıp çekebilirsiniz. Ziraat Bankası’ndan 7/24 para yatırabilir, diğer tüm bankalar üzerinden EFT olarak mesai saatleri içinde yatırma ve çekme işlemlerinizi sorunsuzca yapabilirsiniz.
- Çeşitli Emir Tipleri: Stop ve Stop-Loss emir tipleri ile ekran başında olmadan piyasa düşüşlerine karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Market emri ile hızlı Bitcoin alma alımı yapabilirsiniz.
- 7/24 Destek: Yaşadığınız herhangi bir sorunda veya kripto para piyasaları ile merak ettiğiniz herhangi bir konuda destek ekibine ulaşabilirsiniz.
- Düşük Komisyon Oranları: Alım/satım işlemlerinde daha az komisyon ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz. Düşük standart komisyon oranlarına ek olarak CNZ kullanımlarında %25 indirimle daha az komisyon ödemesi gerçekleştirebilirsiniz.
- Referans Sistemi: Referans sistemiyle ömür boyu pasif gelir elde edebilirsiniz. Davet ettiğiniz kişilerin gerçekleştirdiği alım/satım işlemlerinden elde edilen komisyon ücretlerinin %20’si anında hesabınıza yatar.
- Günlük Gas Dağıtımı: Coinzo hesabınızda NEO tutmanız durumunda bakiyenizde tuttuğunuz süreye karşılık gelen GAS tutarı günlük olarak hesabınıza yansır. Coinzo’da Neo-Gas gibi dual tokenlar için geçerli olan benzer faiz yansımaları bakiyenize işlenir.
- CNZ Token Avantajları: Coinzo’nun kendisine ait olan CNZ Token ile %25 daha az komisyon öder, kampanyalara katılarak CNZ ödülü alır, Türk Lirası tahtalarında CNZ alım satım işlemleri yapabilirsiniz.
- Kripto Para ve Parite Çeşitliliği: Coinzo’da Bitcoin (BTC), XRP, Ether (ETH), EOS, NEO, Holo (HOT), Chainlink (LINK) ve sürekli yenileri eklenen altcoinlerle işlem yaparsınız. Dilerseniz eklenen altcoinlerin kampanyalarına katılabilirsiniz. Türk Lirası paritelerine ek olarak ETH ve BTC paritelerinde işlem yapabilirsiniz.
- Yerli Yazılım: Coinzo, bünyesinde yer alan mühendisler tarafından geliştirilmiş yazılımıyla sistem üzerinde tam hakimiyet imkanı verir. Böylece hiçbir üçüncü parti destek kuruluşuna ihtiyaç olmadan her türlü problem ve geliştirme işlemleri Coinzo ekibi tarafından ivedilikle gerçekleştirilir. Kullanıcılara kesintisiz hizmet sunar.
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