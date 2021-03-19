Coinzo, kripto para alıp satabileceğiniz güvenilir kripto para borsalarından biri. 2018’den beri düşük komisyon ile kesintisiz kripto para alım satım hizmeti sunan Coinzo’nun mobil uygulamasını telefonunuza indirerek kripto para borsasını yakından takip edebilir, hızlıca alım satım yapabilirsiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız, Coinzo’yu tavsiye ederiz.

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Coinzo, Türk Lirası ile Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEO, EOS ve diğer altcoinleri alıp satabileceğiniz güvenli bir kripto para ticaret platformu. Yerli kripto para borsasının öne çıkan özellikleri arasında; kripto para pariteleri ve kripto para çeşitliliği, hızlı ve kesintisiz destek, 7/24 para çekme ve yatırma işlemleri, düşük komisyon oranları, hızlı hesap doğrulama, iki aşamalı doğrulama, çoklu dil desteği, günlük dual token (neo/gas) dağıtımı, hızlı hard fork ve airdrop dağıtımı, referans sistemi ve komisyon kazancı, temel ve gelişmiş kullanıcı arayüzünü sayabiliriz.