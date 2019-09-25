Bulmaca tahtası üzerinde yer alan sayılara uygun renkleri uygulayarak kendi arazilerinizi ve evlerinizi inşa edebileceğiniz Color Land, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, bulmaca tahtası üzerinde yer alan numaralandırılmış kutuları alt taraftaki belirtilen renklere boyamak ve çeşitli binalar inşa ederek görevleri tamamlamaktır. Farklı şekillerde sıralanmış çeşitli rakamlardan oluşan bulmacaları çözerek eşsiz mekanlara sahip olabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden eğlenceli onlarca bulmaca ve bu bulmacaları çözerek ulaşabileceğiniz birçok farklı mekan yer almaktadır. Rakamları doğru renklere boyayarak sayısız bina ve bahçe inşa edebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Color Land, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir.