Command & Conquer: Rivals, Electronic Arts tarafından geliştirilen, yılların eskitemediği strateji oyunu Command & Conquer’in mobil platforma uyarlanan versiyonu. Command & Conquer oyununu mobilde hem de görsel ve oynanış olarak PC versiyonundan farksız görmek güzel. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Command & Conquer’in yeni nesil mobil cihazlarda oynanabilir sürümü Command & Conquer: Rivals adıyla karşımızda. Electronic Arts’ın ilk olarak Android telefon/tablet kullanıcılarına sunduğu gerçek zamanlı strateji oyunu, mobilde hızlı, teke tek savaş yapmayı seven oyuncular için tasarlanmış.

Oyunda Tiberium Savaşı’nda ordunuzu zafere taşımak için mücadele ediyorsunuz. Global Savunma İnisiyatifi ve Nod Kardeşliği arasından seçiminizi yapıp sıcak savaşlara giriyorsunuz. Piyadeler, tanklar, hava araçları, yüksek teknolojiyle donatılmış büyüleyici silahlarla güçlendirdiğiniz ordunuzla üssünüzü koruyup düşman üssünü yerle bir ediyorsunuz. Bu noktada birimlerin kontrolünün tamamen oyuncuda olduğunu, atmosferin çok başarılı olduğunu belirtmem gerek. Eski bir Command & Conquer hastasıysanız ekrandan kendinizi alamayacaksınız. Unutmadan, günlük görevleri tamamlayarak savaşın gidişatını değiştirebilecek güçte kumandanları, silahlarını ve yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz.