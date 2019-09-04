Magma Mobile imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan Connect Trees bir bulmaca oyunudur.

Eğlenceli yapısı ile oyunculara 500’den fazla farklı seviyeyi sunan yapım günümüzde Android ve İOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor. Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz yapımda 20 farklı başarı seviyesinin de kilidini açmaya çalışacağız.

Oyuncuları tatmin edecek bir içerik yapısına sahip olan mobil oyunda aksiyondan ve gerilimden uzak bir oynanış yer alacak. Oyuncular karşılarına çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden başarılı bulmaca oyunu Google Play üzerinde 4.5 olarak değerlendirildi.