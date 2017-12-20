Conquerors: Clash of Crowns Türkçe adıyla Fetih: Taht Savaşları, Android telefonunuza ücretsiz indirip keyifle oynayacağınız online strateji oyunu. Tarihi Arap dünyasında geçen oyun, krallık savaşı üzerine kurulu. Uzun soluklu mobil strateji oyunlarını seviyorsanız bu yapımı kaçırmayın. Hem ücretsiz hem de Türkçe dil desteğiyle geliyor!

Krallık kurma ve yönetme temelli strateji oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Fetih: Taht Savaşları’nda krallığınızda küçük bir köyle başlayıp en güçlü şehir olmak için mücadele ediyorsunuz. Aralarında Alp Arslan, Abu Ja’far al-Mansur’un da bulunduğu kahramanlarla fetih planları yapıyorsunuz. Ordunuzu geliştiriyor, lonca kurup vilayetlere saldırıyor, köy ve kaleleri kontrolünüz altına alarak bölgenin hakimi oluyorsunuz. Sefer yolunda ilerlerken kahramanlarınız seviye atlıyor, yetenekleri gelişiyor, yeni ekipmanlarla kuşanıyor.

Herkesin en güçlü hükümdar olmak için savaş içerisinde olduğu oyunda sadece lonca arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir sürü etkinlik bulunuyor. Saray kuşatması, vilayet savaşları, dünya istilası, istilacı savaşları, lonca savaşları dahil nice güç birliğine dayalı savaşlar sizi bekliyor. Bunların yanı sıra haftalık düzenlenen arena sezonlarında birbirinden güzel ödüllerin sahibi olabilirsiniz.