Control Center iOS 14, Android telefonu iPhone yapma düşüncesinde olan kullanıcılara özel hazırlanmış kişiselleştirme uygulamaları arasında ve oldukça popüler. iOS 14 Denetim Merkezi’ni Android telefonlara taşıyan en iyi uygulama diyebilirim. iPhone’un Denetim Merkezi tasarımını beğeniyor ve Android telefonunuza uygulamak istiyorsanız Control Center iOS 14’ü indirin. Ücretsiz!

iOS 14 Denetim Merkezi, kamera, saat, ekran kaydı, ekran görüntüsü alma, Bluetooth, WiFi, Uçak Modu ve daha birçok ayara anında erişmenizi sağlayan kısayollar menüsü ve Control Center iOS 14 uygulaması ile Android telefonlara taşınıyor. Android telefonlar için geliştirilen iOS Denetim Merkezi çok daha kişiselleştirilebilir (stil, boyut, renk, pozisyon, titreşim ve daha fazlası) ve farklı şekilde (yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırma hareketiyle) erişebiliyorsunuz. Kontrol Merkezi iOS 14 uygulaması ile şu ayar ve uygulamaları hızlıca erişebilirsiniz:

Control Center iOS 14 İndir - iPhone Denetim Merkezi Android Telefonlarda

Uçak Modu : Android cihazınızda Bluetooth, WiFi ve hücresel bağlantıyı anında kesmek için Uçak Modu’nu kullanın.

: Android cihazınızda Bluetooth, WiFi ve hücresel bağlantıyı anında kesmek için Uçak Modu’nu kullanın. WiFi : İnternette gezmek, müzik dinlemek, film dizi indirmek ve daha fazlası için anında WiFi’ı açın.

: İnternette gezmek, müzik dinlemek, film dizi indirmek ve daha fazlası için anında WiFi’ı açın. Bluetooth : Kulaklık, araba aksesuarları, kablosuz klavye ve diğer Bluetooth cihazlara bağlanın.

: Kulaklık, araba aksesuarları, kablosuz klavye ve diğer Bluetooth cihazlara bağlanın. Rahatsız Etme : Ekran kilitliyken aldığınız bildirimleri, aramaları, uyarıları sessize alın.

: Ekran kilitliyken aldığınız bildirimleri, aramaları, uyarıları sessize alın. Dikey Yöne Kilitleme : Cihazı hareket ettirdiğinizde ekranın dönmesini engelleyin.

: Cihazı hareket ettirdiğinizde ekranın dönmesini engelleyin. Otomatik Parlaklık : Ekranınızın parlaklığını ayarlayın.

: Ekranınızın parlaklığını ayarlayın. El Feneri : Kameranızdaki flaş el feneri görevi de görür; ihtiyacınız olduğunda ekstra ışık elde edebilirsiniz.

: Kameranızdaki flaş el feneri görevi de görür; ihtiyacınız olduğunda ekstra ışık elde edebilirsiniz. Alarm ve Zamanlayıcı : Alarm, zamanlayıcı veya kronometre ayarlayın veya başka bir ülke veya bölgedeki saati kontrol edin.

: Alarm, zamanlayıcı veya kronometre ayarlayın veya başka bir ülke veya bölgedeki saati kontrol edin. Hesap Makinesi : Standart bir hesap makinesi gibi Hesap Makinesi’nde sayılara ve işlevlere dokunun.

: Standart bir hesap makinesi gibi Hesap Makinesi’nde sayılara ve işlevlere dokunun. Kamera : Kameranıza hızlı erişimle fotoğraf çekin, hiçbir anı kaçırmayın.

: Kameranıza hızlı erişimle fotoğraf çekin, hiçbir anı kaçırmayın. Ses Kontrolü : En sevdiğiniz şarkıyı, podcast yayınını ve daha fazlasını hızlıca çalın, duraklatın, sesini kontrol edin.

: En sevdiğiniz şarkıyı, podcast yayınını ve daha fazlasını hızlıca çalın, duraklatın, sesini kontrol edin. Ekran Kaydetme (Ekran Kaydı) : Telefonunuzdaki herhangi bir işlemi kaydedin. (Android 5.0 ve üzeri desteklenir.)

: Telefonunuzdaki herhangi bir işlemi kaydedin. (Android 5.0 ve üzeri desteklenir.) Ekran Görüntüsü Alma: Ekranın görüntüsünü alın. (Android 5.0 ve üzeri desteklenir.)

Birlikte iOS 14 Launcher ve Assistive Touch iOS 14 uygulamaları indirmeniz tavsiye edilir.