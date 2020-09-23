Launcher iOS 14, Android telefonu iPhone yapmak isteyen kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış launcher uygulaması. iOS 14 güncellemesi ile iPhone’lara gelen widget (araç takımlarını) görünüm olarak olduğu gibi Android telefona aktarmanızı sağlayan uygulama ve Google Play’de 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Android telefonu iPhone’a çevirme düşünceniz varsa Launcher iOS 14 uygulamasını deneyin. İndirmesi ücretsiz!

Launcher iOS 14 İndir - Android Telefonu iPhone Yapma

Yakın zamanda final sürümü indirilmeye açılan yeni iOS sürümü iOS 14 ile iPhone’ların ana ekranı kişiselleştirilebilir oldu. Artık widget’lar sadece bugün görümünde değil ana ekrana da yerleşebiliyor ve farklı boyutlarda ayarlanabiliyor. iOS 14’ün widget stilini sevdiyseniz ve bunu Android telefonunuza uygulayabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız Launcher iOS 14 tam aradığınız uygulama. iOS 14 pil, hava durumu gibi öne çıkan widget’larını ana ekrana ekleyebileceğiniz gibi, Bugün menüsü altına da ekleyebiliyorsunuz.

Launcher iOS 14, iPhone’ların ana ekran widget’larını Android telefonunuza getirirken, Control Center iOS 14 uygulaması iPhone’ların denetim merkezini, Assistive Touch iOS 14 uygulaması da iPhone’ların ana ekran tuşu görevini üstlenen ancak özelleştirilebilir erişilebilirlik özelliğini Android telefonunuzda kullanmanızı sağlıyor. Android telefonunuzu tam olarak iPhone yapmak için bunları da yüklemenizi öneririm. Bu uygulamalar da ücretsiz.