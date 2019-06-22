Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve Google Play’de editörün seçimi olarak karşımıza çıkan Cooking Diary eğlenceli bir yapıda oynanmaya devam ediyor. Bir cafeyi işletmeye çalışacağımız oyunda müşterilerimizin siparişlerini hızlı ve doğru bir şekilde hazırlayıp onlara sunmaya çalışacağız.

MyTona tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanan Cooking Diary ile oyuncular zengin bir içerik eşliğinde cafelerini genişletmeye çalışacağız. Oyunculara benzersiz bir deneyim sunacak olan yapımda yemekler, tatlılar ve daha fazlasını hazırlayarak yeteneklerimizi sergileme fırsatı elde edeceğiz.

Oyuncular Cooking Diary ile hayallerindeki restoranı yada kafeyi diledikleri gibi dizay edecek ve işletmeye çalışacaklar. Eğlenceli bir oynanışın yer alacağı yapımda aksiyon ve gerilimden uzak bir yapı yer alacak.