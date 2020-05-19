Cooking Frenzy

Kıymetli bir dünya mutfakları albümü uzun süre önce parçalanıp dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldı. Tüm üst düzey koleksiyonerler, gurmeler ve çılgın şefler kayıp kartların ve parçaların peşine düştü. Bazı restoranların parçaları mutfaklarında sakladıkları ve yemek görevlerini tamamlayanlara ödül olarak verdikleri söyleniyor. Bunları bulabilir misin?

Tutkulu bir şef olarak bu görevlere sen de davetlisin. Artık albümü tekrar tamamlamak senin de elinde. Bu görevi kabul et! Ve yemek dünyasındaki hazine avına başla! Bu yemek macerasında farklı ülkeleri gezeceksin, eşitli restoranlarda yemek yapacak ve servise sunacaksın, yaratıcı ve sürükleyici seviyeleri geçeceksin.

Yemek kültürleri farklı olsa da yemek tutkusu hep aynı: Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya dünya çapındaki restoranların mutfaklarında farklı heyecanlar yaşa! Müthiş bir şöhret ve servet kazanırken dünya çapında yemek ustası ol.