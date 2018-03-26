Couple Widget uygulamasıyla Android cihazlarınızdan sevgilinizle ne zamandır birlikte olduğunuzu takip edebilirsiniz.

Sevgililer için geliştirilen Couple Widget uygulaması, basit ve modern arayüzüyle birlikte sunuluyor. Eşinizle veya sevgilinizle ilişkiye başladığınız günden ya da evlendiğiniz günden bu zamana geçen süreyi hesaplayan uygulamada ana ekrana ekleyeceğiniz widget'larla da durumu takip edebiliyorsunuz.

Özel günleri hatırlamakta zorlanan kişiler için de faydalı olacağını düşündüğüm Couple Widget uygulamasında, yıldönümünüzü kolayca hatırlayabileceğinizi düşünüyorum. Uygulama içerisinden partnerler için fotoğraf ve isim ekleme özelliği de sunan Couple Widget uygulamasında, takvim özelliğini kullanarak sizin için önemli olan günleri ekleyebilmeniz de mümkün. Bildirim çubuğuna da ilişki sayacınızı eklemenize izin veren Couple Widget uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri