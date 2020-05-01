COVID: The Outbreak

Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) lideri olarak göreviniz bir koronavirüsün yayılmasını kontrol etmek ve çok geç olmadan insanlığı kurtarmak. Kriz yönetimine ek olarak, oyunculara salgın durumunda nasıl davranacakları, hangi eylemleri yapacakları ve kendilerini ve sevdiklerini en etkili şekilde nasıl koruyacakları hakkında bilgi sağlıyor.

Oyun DSÖ tarafından yayınlanan verilere ve uzmanlardan ve danışmanlardan edinilen bilgilere dayanmaktayken krizi yönetmenin ne kadar zor olduğunu, çeşitli kararların küresel salgına karşı etkili bir mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz.

Virüs, mutasyon yoluyla hamlelerinize adapte olur, böylece iletim yeteneklerini, inkübasyon süresini, ilaç direncini ve çok daha fazlasını tahmin etmeli ve dikkate almalısınız. Bir ülkenin yeni enfeksiyonların sayısını azaltmak için sınırlarını kapatıp vatandaşları karantinaya alması veya zaten enfekte olanların iyileşmesini hızlandırmak için yeni hastaneler ve acil çadırlar kurması gerekip gerekmediğine karar verin.

Hastaneler, acil çadırlar, araştırma kurumları, kontrol noktaları, polis istasyonları ve çok daha fazlasını inşa et. Yaptığınız her bina salgını durdurmada belirleyici bir faktör olabilir.