Mobil platformda onlarca farklı oyunun sahibi olan Outplay Entertainment Ltd yepyeni oyunlar ile oyun piyasasını kavurmaya devam ediyor.

Geliştirici ekip son olarak Crafty Candy Blast adındaki yeni oyunu ile oyuncuların beklentisini karşılamayı başarırken, dünyanın dört bir yanından oyunculara ulaşmaya da devam ediyor.

Dünyanın farklı noktalarındaki şekerleri toplamaya çalışacağımız yapım içerisinde oyunculara zengin bir oynanış yanı sıra eğlenceli dakikalar da sunuluyor. Fantastik yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım basit kontroller eşliğinde oynanıyor.

Birbirinden farklı harika seviyelerin de yer aldığı yapım da ilerledikçe daha zorlu seviyeler de bizleri bekliyor olacak. Farklı türdeki şekerleri toplamaya çalışacağımız oyun içerisinde görevlerimiz topladığımız şekerleri, çikolataları belirtilen alanlara teslim edebilmek olacak.

Şuana kadar Play Store üzerinde 4.5 olarak değerlendirilen yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.