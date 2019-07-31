Crafty Candy – Match 3 Adventure

Mobil macera oyunları arasında yer alan Crafty Candy ile eğlenceli anlar yaşayacağız. Çeşitli bulmacaların yer aldığı yapımda oyuncular aynı türdeki içerikleri yan yana ve alt alta getirerek yok edecek ve bir sonraki bölümlere geçmeye çalışacaklar.

Rengarenk bir içerik yapısına sahip olan oyunda amacımız bir sonraki bölüme geçerek oyunu tamamlayabilmek olacak. Outplay Entertainment imzası ile hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım günümüzde her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanı elde eden yapım, dünya çapında 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Aksiyondan uzak eğlenceli yapısı ile kitlesini artırmaya devam eden oyun 1000’den fazla olağanüstü seviyeler sunuyor.