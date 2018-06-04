Bir strateji ve RPG oyunu olarak karşımıza çıkan Crazy Castle'da bir kralın rolünü üstleniyorsunuz. Savaşlara ve ordulara hükmediyor, halkınızı kontrol ediyorsunuz. Bu zorlu görevde halkın beklentisiyle mükemmel bir kral olmak için elinizden geleni yapmalı ve bölgenizi korumalısınız.

Pek çok konuda ordu sistemine sahip olan oyunda karada veya denizde saldırı yapabiliyorken aynı zamanda size karşı açılan savaşlarda savunma yapmalısınız. Eşsiz yeteneklere ve beceriye sahip düzinelerce asker yetiştirmeli ve bu orduları doğru taktikler ile yönetmelisiniz. Dikkatli olun, dört tarafınız düşmanla çevrili olduğunu unutmayın.

Ayrıca Crazy Castle'da 2V1, 2V2, 3V3 modları ile sosyal oyun maceralarına odaklanın. Bu modlarda oyuncular sadece nasıl işbirliği yapacağını değil, aynı zamanda taktik ve ordu yönetmeyi de öğrenecekler. Böylelikle çevrimiçi olarak savaşabilecek ve ittifak kurabileceksiniz.

Crazy Castle Özellikleri