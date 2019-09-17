Casual Joy Games imzası ile geliştirilen ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Crazy Chef ile yemekler pişireceğiz.

Android ve iOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Crazy Chef mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor. Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulan yapımda oyuncular müşterilerinin verdikleri siparişleri doğru ve hızlı bir şekilde hazırlamaya çalışacaklar.

Görselleri bakımından oldukça tatmin edici görünen yapımda oyuncular bazen yemek, bazen tatlı bazen de içeçecekler yaparak müşterilerinin yüzünü güldürmeye çalışacaklar. Yemekleri ve diğer yiyecekleri ne kadar hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirirken o kadar fazla müşteri kazanacağız.

Basit kontrollere sahip olan oyunda çeşitli ve özel içkilerde hazırlayarak yeteneklerimizi sergileme fırsatı bulacağız. Eğlence yüklü yapısı ile oyunculara çeşitli bonus ödüllerde sunan başarılı oyun Google Play üzerinde 4.6 gibi bir skor puanını elinde bulunduruyor.