Criminal Minds: The Mobile Game, Kriminal polisiye dizi ve filmlerini sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Olay yeri inceleme, ipucu arama, sorgulama, olay çözme, cinayet çözme vb. oyunları oynuyorsanız dizinin resmi mobil oyununu da oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve fazla yer kaplamıyor!

10 sezonu geçeni 200’den fazla bölüm sunan (bazıları gerçek vakalara dayanıyor) dünyaca ünlü polisiye dizi Criminal Minds’ın mobile platforma uyarlanan oyununda da suçlular gibi düşünerek yakalamaya çalışıyorsunuz. Virginia Quantico’daki Davranış Analizi Ünitesi’nde çalışan seçkin ekiple birlikte suçlu beyinleri analiz ediyorsunuz. Suçluların yaşadıkları çevre, çalışma ortamları, davranış pratikleri ve daha fazlasını inceleyerek seri cinayetlerin arkasındaki ismi ortaya çıkarıyorsunuz. Rossi, Reid, Jennifer Jareau, Garcia, Alvez, Lewiz, Simmons kısaca BAU ekibinden herkes suç dosyasını çözmek için yanınızda. Daha da güzeli; dizideki gibi ilerliyorsunuz.