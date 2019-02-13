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Critter Clash 2.2.8 (Android)
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  5. Critter Clash - Android İçin Multiplayer Strateji Oyunu

Critter Clash

2.2.8
Android
Critter Clash
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Hayvanlardan takım kurup online mücadele ediyorsunuz.

Critter Clash, hayvanları ormanın derinliklerinde karşı karşıya getiren gerçek zamanlı çok oyunculu mobil oyun. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan strateji oyununda rakibinizin sahip olduğu hayvanları ağaçtan düşürmek için uğraş veriyorsunuz. Sevimli sevimsiz, vahşi evcil tüm hayvanların bulunduğu oyunda rakibinizi yenmek için stratejik ve hızlı düşünmelisiniz.

Geliştiricisinin tüm hayvan krallığını içeren gerçek zamanlı multiplayer oyun olarak tanımladığı Critter Clash’de hayvanlardan bir takım kurup ormanda diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Aklınıza gelen gelmeyen tüm hayvanlar mevcut. Silahlarınızı kullanarak dalları kesmeye, ağaçta asılı duran hayvanları indirmeye çalışıyorsunuz. Başlarda silahınızı nasıl kullanacağınız, düşman indirmek için hangi noktalara nişan almanız gerektiği gibi ipuçları paylaşılıyor. Tabii ki; gerçek oyuncularla yüz yüze geldiğinizde kendi stratejinizi uygulamaya geçiyorsunuz. Düşmanı yendiğinizde sıralamada yükselmekle kalmıyor; muz kazanıyor, ödül, sandık, hayvan ve diğer öğelerin kilidini açıyorsunuz. Günlük ve haftalık görevler, heyecan verici oyun içi etkinlikler de sizi bekliyor.

 

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