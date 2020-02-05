Daily Themed Crossword Puzzle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunudur.

Bulmaca çözmeyi sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Daily Themed Crossword Puzzle oyununda günlük bulmacaları çözerek güne başlıyorsunuz. Film, spor, teknoloji ve oyun gibi pek çok farklı kategoriden bulmacaları çözebileceğiniz oyunda kelime dağarcığınızı da geliştirebiliyorsunuz. Farklı temalara da sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebileceğinizi de söyleyebilirim. Bulmaca çözmeyi seviyorsanız eğer telefonlarınızda oynayabileceğiniz en iyi bulmaca oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda ödüller de kazanabiliyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Daily Themed Crossword Puzzle oyununu kaçırmayın.

Daily Themed Crossword Puzzle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.