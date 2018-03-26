Days Counter uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan planladığınız etkinliklere kalan zamanı takip edebilirsiniz.

Geri sayım sayacı uygulaması olarak öne çıkan Days Counter uygulaması, modern ve şık arayüzüyle planladığınız etkinliklere kalan zamanı takip etmenizi sağlıyor. Tatil, evlilik, yıldönümleri vb. özel günler için geri sayım sayacı oluşturabileceğiniz uygulamada, widget özelliğini kullanarak sayaçlarınızı ana ekrana ayrı ayrı ekleyebilmeniz de mümkün.