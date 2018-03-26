Days Counter uygulamasıyla sizin için özel olan günler için sayaç kurabilirsiniz.
Days Counter uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan planladığınız etkinliklere kalan zamanı takip edebilirsiniz.
Geri sayım sayacı uygulaması olarak öne çıkan Days Counter uygulaması, modern ve şık arayüzüyle planladığınız etkinliklere kalan zamanı takip etmenizi sağlıyor. Tatil, evlilik, yıldönümleri vb. özel günler için geri sayım sayacı oluşturabileceğiniz uygulamada, widget özelliğini kullanarak sayaçlarınızı ana ekrana ayrı ayrı ekleyebilmeniz de mümkün.
Geçmiş ve gelecek etkinlikler sekmeleri altında tüm sayaçlarınızı görüntüleyebileceğiniz uygulamada, sayaçlarınıza isim verebildiğiniz gibi temsili arka plan görselleri de ekleyebiliyorsunuz. Belirlediğiniz gün geldiğinde ise hatırlatıcı ayarlarını kullanarak hangi saatte bildirim geleceğini ve tekrar hatırlat seçeneğini ayarlayabiliyorsunuz. Eğer siz de çeşitli planlarınız veya özel günleriniz için geri sayım sayacı kurmak istiyorsanız, Days Counter uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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