Love Games imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil platformda oyunculara sunulan Dead Car Run bir arcade oyunudur.

Kaliteli grafikleri ve eğlenceli oynanış atmosferi ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanan yapımda aracımız ile zombi avına çıkacağız. Birbirinden farklı platformda hem aksiyon hem de eğlenceli anlar yaşayacağımız yapımda oyuncular araçları ile zombileri ezecek ve silahlar ile onları paramparça edecekler.

Basit kontrollerin karşımıza çıkacağı yapımda gerçekçi ses efektleri karşımıza çıkacak. Görselleri ile de oldukça sağlam olan yapım sadece Google Play üzerinden indirilip oynanabiliyor. Tamamen ücretsiz olan yapım görsel efektler ile süslenmiş. Şuanda 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ederken oyunculara sunduğu zengin içeriği ile de beğenileri kazanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.