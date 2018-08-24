Dedi uygulaması Android cihazlarınızda hızlı ve güvenli bir anlık mesajlaşma deneyimi sunuyor.

Alternatif olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Dedi, ailenizle ve arkadaşlarınızla çok basit ve hızlı bir şekilde iletişim kurmanızı sağlıyor. Mesajlaşma dışında yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama özelliği sunan uygulamada, sohbetlerinizde fotoğraf, video, ses, konum, kişi vb. multimedya öğelerini de kolayca gönderebiliyorsunuz.

Grup sohbetleri de yapabilmenize olanak sağlayan Dedi uygulamasında, mesajlarınız uçtan uca şifreleme yle korunuyor ve bu sayede güvenli bir şekilde sohbet edebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Bunun yanında, kaybolan mesajlar özelliği ile belirli bir süre sonra silinen mesajlar gönderebileceğiniz uygulamada, rehberinizdeki kişileri aktarabilmeniz de oldukça kolay.

Uygulama özellikleri