Mobil strateji oyunu olarak Alda Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Defend Your Life Tower Defense ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Fantastik bir oynanış yapısına sahip olan ve bünyesinde birbirinden farklı karakterlere yer veren başarılı oyun, günümüzde Android ve WindowsPhone üzerinde oynanmaya devam ediliyor.

Eşsiz bir kule savunma oyunu olan ve insan anatomisini ön plana çıkaran yapım da oyuncular en iyi kule savunma oyunlarından bir tanesini deneyimleme fırsatı bulacaklar.

17 heyecan verici seviyenin yer aldığı yapım içerisinde 27 farklı düşman tipi yer alıyor. Bu düşmanlar farklı özelliklere ve zorluklara sahip olarak karşımıza çıkıyorlar.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular eşliğinde mücadele edeceğimiz yapım da komutanımızı da geliştirme fırsatı bulacağız. Oyuncular komutanlarını geliştirerek daha etkili hale getirebilecekler