Defender Heroes oyununda kalemizi kötü varlıklardan korumaya çalışıyoruz. Sadece orklar değil, goblinler, cadılar, hayaletler, şeytanları da içine alan çirkin yaratıklar krallığımızı yok etmeye çalışıyor. Neyse ki bu savaşta tek başımıza değiliz. Çok sayıda efsane savaşçının yanında eski Tanrıların güçlerini de arkamıza alıyoruz.

Android telefon/tabletinizde ücretsiz oynayabileceğiniz kale savunmaya dayalı strateji oyunu arıyorsanız Defender Heroes’u görmenizi isterim. Yan kamera açısından oynanış sunan online strateji oyununda aralarında okçu, avcı, elf, panda, cadının da olduğu 10’dan fazla kahramanla topraklarımıza giren yaratıklara karşı savaşıyoruz. Birbirinden çirkin yaratıkları cehenneme göndermek için kullanabildiğimiz birçok farklı silah mevcut ve silahları geliştirebiliyoruz. Ayrıca savaşçı ve kahramanlarımızı daha güçlü hale getiren yetenek sistemi mevcut.

Oyunda 300’ün üzerinde destansı savaşa giriyoruz. Karanlıklar dünyasında yaşayan ejderha ile karşı karşıya gelmekten goblin modunda değerli taşları toplamaya çok fazla mücadele mevcut.