deliveri uygulaması ile alışverişlerinizi ekonomik bir şekilde gerçekleştirmeniz için fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Deliveri uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden alışverişleriniz için fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Market alışverişi yaparken, birçok farklı platformda farklı fiyatlandırmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple her kullanıcı, bütçesine göre hareket ederek en uygun fiyatlı alternatifi tercih etme eğiliminde oluyor. Deliveri uygulaması da, aradığınız ürünü en uygun fiyatlarla sizlere sunan platformları karşılaştırıyor ve sizi büyük bir yükten kurtarıyor.
Getir, Banabi, İstegelsin, Migros Sanal Market, Hepsiexpress gibi alternatif seçeneklerini kıyasladıktan sonra en uygun fiyatı sunan platformu görebileceğiniz Deliveri uygulamasının bir başka güzel özelliği de, en hızlı teslimat seçeneği sunan platformu göstermesi diyebilirim. Gönderim ücretleri, minimum sepet tutarı gibi karşılaştırmalara da yer veren Deliveri uygulamasında, tüm alışveriş platformlarının kampanya ve promosyonlarını tek bir yerden inceleyebiliyorsunuz. Eğer siz de alışverişlerinizde tasarruf etmek istiyorsanız, Deliveri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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