Deliveri uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden alışverişleriniz için fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

Market alışverişi yaparken, birçok farklı platformda farklı fiyatlandırmalarla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple her kullanıcı, bütçesine göre hareket ederek en uygun fiyatlı alternatifi tercih etme eğiliminde oluyor. Deliveri uygulaması da, aradığınız ürünü en uygun fiyatlarla sizlere sunan platformları karşılaştırıyor ve sizi büyük bir yükten kurtarıyor.