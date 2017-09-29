Deniz’den Toprağa uygulaması Android işletim sistemli cihazlar üzerinden çiftçiler için zirai danışmanlık hizmeti sunuyor.

Denizbank tarafından geliştirilen Deniz’den Toprağa uygulaması, çiftçilere destek olmak adına danışmanlık hizmeti sunuyor. Üretim maliyetlerini azaltarak daha fazla verim almak isteyen çiftçilere özel çözümler sunan uygulamada, yüzlerce farklı ürün için bulunduğunuz bölgeye göre ilaçlama, gübreleme, sulama, ekim ve hasat tavsiyelerini inceleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın çalışma mantığını özetleyecek olursak; yetiştireceğiniz ürünü ve çeşidini, ürünün yetişeceği bölgeyi, arazi büyüklüğünü, sulama durumunu, toprak durumunu ve pH değeri gibi bilgileri kaydederek size özel önerileri görebilir ve tarlalarınızı daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları Ziraat Mühendislerinden oluşan ekibe sesli, videolu, fotoğraflı veya yazılı bir şekilde sorabilirsiniz. Kiralık traktöre ihtiyacınız varsa veya traktörünüzü kiralamak istiyorsanız, yine uygulama üzerinden ilan sayfalarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: