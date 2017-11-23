DenizKartım uygulaması Android cihazlarınız üzerinden birçok indirim ve kampanyayı sizlere sunuyor.

DenizBank müşterilerine özel geliştirilen DenizKartım uygulaması size özel indirim, kampanya ve taksit gibi imkanlar sunuyor. Alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapabileceğiniz birçok faydalı kampanya ve indirim sunan uygulamada, alışveriş yaparken attığınız adımlardan da puan kazanabiliyorsunuz. Kartınıza özel kampanyalara tek tıkla katılabilmenize olanak sağlayan uygulama gerçekten avantajlı teklifler sunuyor diyebilirim.

Yakınınızdaki kampanyaları harita üzerinden görüntülemenize de olanak sağlayan uygulamada, paracard ve kredi kartı işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Nakit avans ve taksitli nakit avans başvurusu, ek-sanal kart başvurusu, kart şifresi oluşturma veya değiştirme, limit artırma, e-ekstre talebi ve otomatik ödeme talimatı gibi işlemleri de DenizKartım uygulamasından hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri