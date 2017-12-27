Desygner uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden milyonlarca görseli telif hakkı sorunu olmadan kullanımınıza sunuyor.

Her grafik tasarımcısının elinin altında bulunması gereken kaynaklardan biri olan Desygner, yüksek kaliteli ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış görselleri telifsiz ve sınırsız olarak kullanımınıza sunuyor. Ücretsiz yazı tipi ve grafikler de sunan uygulamada her gün yeni görseller eklenerek arşiv giderek büyütülüyor. İhtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanmış ve mükemmel bir şekilde boyutlandırılmış binlerce şablona da ulaşabileceğiniz uygulamada markanız, işiniz veya etkinlikleriniz için logolar da tasarlayabiliyorsunuz.

Web siteniz veya blog sayfanız için görseller, reklam görselleri, albüm kapakları, posterler, sertifikalar, fiyat listeleri, bültenler ve kampanyalar gibi pazarlama materyallerini bulabileceğiniz uygulamada bu görselleri telefonunuz üzerinden düzenleyebilirsiniz. Özgeçmiş, davetiye, kartpostal, kayıp ilanları ve daha birçok görseli ücretsiz olarak sunan Desygner uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.