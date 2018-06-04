Diamond Diaries Saga, her yaştan oyuncusu olan popüler eşleştirme oyunu Candy Crush Saga’nın yapımcılarından King’in yeni oyunu. Eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu olan Diamond Diaries Saga’da elmas kolyelere merakı olan genç bir kıza yardım ediyoruz. Tılsımları bağlayarak göz kamaştıran kolyeler yapıyoruz. Capcanlı görseller, çekici animasyonlar, dinlendirici müzikler ile kendisine çeken bir eşleştirme - bulmaca oyunu bizlerle.

Yediden yetmişe bağımlılık derecesinde milyonlarca oyuncuya sahip şeker patlatma oyunu Candy Crush Saga’nın geliştiricisi King, yine bizleri ekrana kilitleyecek bir yapımla karşımızda. Diamond Diaries Saga adını taşıyan yeni oyununda aynı renkte en az üç tılsımı bağlayarak ilerliyor, mücevher kolyeyi oluşturduğumuzda sonraki bölüme geçiyoruz. Oyun ilerledikçe yardımcı kuşlar gibi yardımcılarla tanışıyoruz. Hamle sınırlaması olduğundan yardımcılar başlarda olmasa da bölümü geçmemizde önemli rol oynuyor.

Şehir şehir dolaşıp kıymetli taşları topladığımız oyun, internet bağlantısı gerektiriyor. İnternete bağlı kalarak oynarsanız, Facebook üzerinden ilerleyişiniz tüm cihazlar arasında senkronize edilmiş oluyor. Unutmadan, oyuna belli sayıda can ile başlıyorsunuz. Bölümden çıkarsanız can sayınız düşüyor.