Die With Me, gün içerisinde sürekli mesajlaşanlar için hazırlanmış anonim sohbet uygulaması. Diğer sohbet uygulamalarından farklı olarak sadece Android telefonunuzun pil seviyesi %5’in altına düştüğünde kullanabiliyorsunuz. Eşi benzerine rastlamadığımız uygulamanın ücretli olması da bir hayli ilginç.

David Surprenant tarafından geliştirilen anonim mesajlaşma uygulaması Die With Me, gün içinde telefondan başını kaldırmayan, offline olmaktan korkan kişilere özel geliştirilmiş. Uygulamayı açtığınızda telefonunuzun pil seviyesini gösteren simsiyah bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Telefonunuzun bataryası bitmeyene yakın; pil seviyesi %5’e ulaştığında mesajlaşma ekranı açılıyor ve telefon bağımlılarıyla mesajlaşmaya başlıyorsunuz. Mesajlaşırken diğer kullanıcıların telefonlarının pil seviyelerini de görebiliyorsunuz. “Telefonumun şarjı bitiyor stres içindeyim”, “Şarj aletine ihtiyacım var” gibi kısa öz stres artıran mesajlar akıyor.