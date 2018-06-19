Digital TV uygulamasını kullanarak mobil cihazlarınızdan sevdiğiniz TV kanallarını seyredebilirsiniz.
Digital TV uygulaması ile Android cihazlarınızdan TV izleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Motorola tarafından geliştirilen Digital TV uygulaması, akıllı telefonlarınızdan televizyon kanallarını izlemenizi sağlıyor. İlk etapta Brezilya’da kullanılabilen Digital TV uygulaması ilerleyen zamanlarda diğer ülkeleri de destekleyerek, mobilden canlı TV izleme şansını sizlere sunuyor. Sevdiğiniz kanalları favorilerinize ekleyebileceğiniz ve programlarınızı kaçırmamak için zamanlama ayarlayabileceğiniz uygulamada, sevdiğiniz dizi ve programları da kaydedebilmeniz mümkün hale getirilmiş.
Karanlık ve Aydınlık tema seçeneklerini sizlere sunan Digital TV uygulamasında ses ve altyazı seçeneklerini de uygulama ayarları bölümünden düzenleyebiliyorsunuz. Canlı TV izlemenin yanında programları kaydederek dilediğiniz zaman izleme şansını sizlere sunan Digital TV uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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