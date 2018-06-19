Digital TV uygulaması ile Android cihazlarınızdan TV izleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Motorola tarafından geliştirilen Digital TV uygulaması, akıllı telefonlarınızdan televizyon kanallarını izlemenizi sağlıyor. İlk etapta Brezilya’da kullanılabilen Digital TV uygulaması ilerleyen zamanlarda diğer ülkeleri de destekleyerek, mobilden canlı TV izleme şansını sizlere sunuyor. Sevdiğiniz kanalları favorilerinize ekleyebileceğiniz ve programlarınızı kaçırmamak için zamanlama ayarlayabileceğiniz uygulamada, sevdiğiniz dizi ve programları da kaydedebilmeniz mümkün hale getirilmiş.