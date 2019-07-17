Dijital Safahat uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyabilirsiniz.

Mehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler isimli 7 şiir kitabını bir araya getiren Safahat kitabını mobil cihazlarınızdan okumak istiyorsanız, Dijital Safahat uygulamasını indirebilirsiniz.