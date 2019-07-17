Mehmet Akif Ersoy'un 7 şiir kitabındaki şiirleri bir araya getiren Safahat eserini, Dijital Safahat uygulaması üzerinden okuyabilirsiniz.
Dijital Safahat uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyabilirsiniz.
Mehmet Akif Ersoy’un 1911-1933 yılları arasında yayımladığı Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler isimli 7 şiir kitabını bir araya getiren Safahat kitabını mobil cihazlarınızdan okumak istiyorsanız, Dijital Safahat uygulamasını indirebilirsiniz.
Her şiir kitabını ayrı ayrı inceleyebileceğiniz ve şiirleri okuyabileceğiniz Dijital Safahat uygulamasında, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan belgeseli de seyredebilirsiniz. Şiirleri yazılı olarak okuyabilmenin yanında, seslendirme özelliği de sunan Dijital Safahat uygulamasında beğendiğiniz şiirleri sosyal medyada veya anlık mesajlaşma uygulamalarında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tüm eserlerde kelime araması da yapabileceğiniz Dijital Safahat uygulamasında, Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraflarını da inceleyebilirsiniz.