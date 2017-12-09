Dikiş ve Desenler uygulamasıyla Android cihazlarınızdan binlerce dikiş ve desen örneğine ulaşabilirsiniz.

Dikiş, nakış, örgü ve tığ gibi el işi sanatıyla ilgilenen hanımların beğeniyle kullanacağını düşündüğüm Dikişler ve Desenler uygulaması, birçok örnek projeyi sizlere sunuyor. Sizinle aynı hobiyi paylaşan bir topluluğa da katılabileceğiniz uygulamada, diğer kullanıcılarla fikir ve proje alışverişinde de bulunabilmeniz mümkün. Oldukça sade bir arayüze sahip olan uygulama herkesin rahatlıkla kullanabileceği kadar basit bir kullanım imkanını sizlere sunuyor.