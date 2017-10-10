DirectChat uygulaması Android cihazlarınızdaki tüm mesajlaşma uygulamalarını tek bir platformda topluyor.

Birden fazla mesajlaşma uygulamasını kullananlar için oldukça etkili olacağını düşündüğüm DirectChat uygulaması, tüm mesajlaşma uygulamalarınızı tek bir çatı altında toplayarak uygulamalar arasında geçiş yapma zorluğunu ortadan kaldırıyor. WhatsApp, Skype, Viber ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarıyla birlikte toplamda 17 uygulamayı destekleyen DirectChat, bu konuda oldukça iyi bir çözüm sunuyor diyebilirim.

Gizlilik modu sayesinde son görülme derdini ortadan kaldıran DirectChat uygulamasında, çevrimiçi olmadan mesajları okuyabiliyor ve cevaplayabiliyorsunuz. Başka bir uygulama kullanıyor olsanız bile, tıpkı Facebook Messenger’da olduğu gibi mesajlaşmaya devam edebilmenize olanak sağlayan uygulamada kilit ekranında sohbet edebilmeniz de mümkün.

Uygulama özellikleri:

Gizlilik modu

Çoklu pencere özelliği

Temiz arayüz

ChatHead hizmetini geçici olarak duraklatma

Kilit ekranında sohbet