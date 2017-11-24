Diriliş uygulamasıyla Android cihazlarınızdan sevilen dizinin tüm bölümlerini seyredebilirsiniz.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş dizisi, yayınlandığı ilk günden bugüne kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Ertuğrul Gazi’nin hikayesini konu alan dizinin hayran kitlesi de milyonları aşıyor ve yayınlandığı günde reyting listelerinde zirvedeki yerini koruyor. Android cihazlarınız için sunulan Diriliş uygulaması da, dizinin tüm sezonlarını bir arada bulabileceğiniz ve bulunduğunuz her yerden izleyebileceğiniz bir imkan sunuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanlarını da izleyebileceğiniz uygulamanın, Diriliş dizisinin hayranları ve izlemeyi düşünenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.