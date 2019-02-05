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Disaster Will Strike 1.182.140 (Android)
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  5. Disaster Will Strike - Android İçin Bulmaca Oyunudur

Disaster Will Strike

1.182.140
Android
Disaster Will Strike
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Qaibo Games’in başarılı mobil oyunları arasında yer alan Disaster Will Strike ücretsiz bir mobil bulmaca oyunudur.

Rengarenk içeriklere sahip olan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Disaster Will Strike iki fakrlı mobil platformda oyunculara sunuluyor. 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda basitten zora doğru bir oynanış bizleri bekliyor olacak. Yeniden tasarlanmış grafikleri ve renkli içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanan yapımda oyuncular karşılarına çıkan zorlukları aşacak ve bulmacaları tamamlamaya çalışacaklar.

Oyuncular yumurtuları kırabilmek için hamleler yapacak ve hamle sayısı bitmeden yumurtaları kırmaya çalışacaklar. Basit bir platform üzerine kurulu olan yapımda ilerledikçe daha zor bulmacalar karşımıza çıkacak.

Son güncellemesini 17 Ocak’ta ala yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme puanına sahip.

Dileyen oyuncular hemen oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve oynayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.

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