Disney Frozen Adventures, Disney’in Karlar Ülkesi ve Karlar Ülkesi 2 filmlerinden esinlenerek hazırlanmış yepyeni eşleştirme oyunu. 3’lü eşleştirme bulmaca macerasıyla Disney’in Karlar Ülkesi’ne yolculuk edecek, Krallığı inşa edip yenilerken Elsa, Anna ve Olaf’a katılacak. Erindel Krallığı ve daha nice yerleri tasarlayacak ve dekore edeceksiniz. Hemen şimdi Karlar Ülkesi Maceraları oyununu indirin, sizi Erindel ve tüm Karlar Ülkesi diyarında yeni ve tanıdık yerlere götürecek yepyeni Karlar Ülkesi macerasına katılın ve keşfedin! Disney Frozen Adventures Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

Disney Frozen Adventures İndir

Disney Frozen Adventures Türkçe adıyla Karlar Ülkesi Maceraları, Google’ın seçtiği 2020’nin en iyi Android oyunları ve yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçmiş bir üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca - macera oyunu. Disney’in Karlar Ülkesini gözlerinizin önünde canladıracak oyunda yüzlerce 3’lü eşleştirme oyunu sizi bekliyor. Kar taneleri kazanarak şatoyu dekore edip eşsiz bir görünüme kavuşturacaksınız! Şatonun girişini, büyük salonu ve Erindel’deki daha birçok odayı istediğiniz gibi tasarlayacaksınız. Görevleri tamamlayarak Krallığı dekore edip özelleştirirken yeni yerlerle karşılaşacaksınız. Elsa, Anna ve Olaf ile 100’lerce 3’lü eşleştirme bulmacasını çözerek yeni diyarlar keşfedeceksiniz!