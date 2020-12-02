Disney Frozen Adventures 3'lü eşleştirme bulmaca oyununda Disney'in Karlar Ülkesi'nde macera sizi bekliyor. Karlar Ülkesi Maceraları Google Play'de!
Disney Frozen Adventures, Disney’in Karlar Ülkesi ve Karlar Ülkesi 2 filmlerinden esinlenerek hazırlanmış yepyeni eşleştirme oyunu. 3’lü eşleştirme bulmaca macerasıyla Disney’in Karlar Ülkesi’ne yolculuk edecek, Krallığı inşa edip yenilerken Elsa, Anna ve Olaf’a katılacak. Erindel Krallığı ve daha nice yerleri tasarlayacak ve dekore edeceksiniz. Hemen şimdi Karlar Ülkesi Maceraları oyununu indirin, sizi Erindel ve tüm Karlar Ülkesi diyarında yeni ve tanıdık yerlere götürecek yepyeni Karlar Ülkesi macerasına katılın ve keşfedin! Disney Frozen Adventures Google Play’den ücretsiz indirilebilir.
Disney Frozen Adventures İndir
Disney Frozen Adventures Türkçe adıyla Karlar Ülkesi Maceraları, Google’ın seçtiği 2020’nin en iyi Android oyunları ve yalnızca Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçmiş bir üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca - macera oyunu. Disney’in Karlar Ülkesini gözlerinizin önünde canladıracak oyunda yüzlerce 3’lü eşleştirme oyunu sizi bekliyor. Kar taneleri kazanarak şatoyu dekore edip eşsiz bir görünüme kavuşturacaksınız! Şatonun girişini, büyük salonu ve Erindel’deki daha birçok odayı istediğiniz gibi tasarlayacaksınız. Görevleri tamamlayarak Krallığı dekore edip özelleştirirken yeni yerlerle karşılaşacaksınız. Elsa, Anna ve Olaf ile 100’lerce 3’lü eşleştirme bulmacasını çözerek yeni diyarlar keşfedeceksiniz!
- Karlar Ülkesi Diyarını Keşfedin: Erindel ve ötesindeki yeni ve bilindik yerleri keşfedin.
- Heyecan Verici 3’lü Eşleştirme Bulmacalarını Oynayın: Yüzlercee seviyede üçlü eşleştirme bulmacası oynayın.
- Krallığı Özelleştirin: Şatoyu dekore ederek güzelleştirmek için kar taneleri kazanın.
- Yepyeni Bir Karlar Ülkesi Macerasına Çıkın: Filmlerin ötesindeeki Karlar Ülkesi hikayesine devam edin.
- Karlar Ülkesi Karakterleri İle Oynayın: Anna, Elsa, Olaf ve diğer sevdiğiniz karakterlerle etkileşim kurun.
- Her Zaman Yeni Bir Şey: Aksiyonu hiç azalmayan heyecan dolu etkinliklere katılın, özel oyun içi ödüller kazanın.
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