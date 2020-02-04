Disney Getaway Blast, Disney ve Pixar karakterlerini buluşturan üçlü eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Disney oyunları, 3’lü eşleştirme oyunları, Disney klasiklerini (Oyuncak Hikayesi, Karlar Ülkesi, Aladdin, Güzel ve Çirkin, Mickey ve Arkadaşları gibi), balon patlatma oyunlarını seviyorsanız, Gameloft’un yeni bulmaca oyunu Disney Getaway Blast’e bayılacaksınız.

Toy Story, Aladdin, Frozen, Beauty and the Beast, Mickey & Friends gibi pek çok klasikten alınan karakterlerle dolu yepyeni bir bulmaca oyunu Disney Getaway Blast. Müthiş kombolarla panodaki cevherleri patlatıyorsunuz. İster bir tatil kaçamağı yapıp tropik iklimin tadını çıkarın, ister buz kaplı diyarlarda geziye çıkın, ister sualtı macerasına atılın… Kendi büyüleyici tatil mekanlarınızı yaratıp geliştirme şansına bile sahipsiniz.

Disney Getaway Blast Android Özellikleri