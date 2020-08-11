Disney POP TOWN, sevilen Disney karakterlerinin yer aldığı üçlü eşleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu. Üçlü eşleştirme bulmacalarını oynayarak yıldız kazanın, yıldızları eski şehirleri yenilemek için kullanın. En iyi arkadaşınız Joy ile birlikte yıkık dökük müzikal şehirleri restore edin! Kendi avatarınızı oluşturarak ve avatarınızı Disney karakterleri gibi giydirerek Disney Pop Town dünyasını keşfedin.

Disney Pop Town Android bulmaca oyununda balon şekline bürünmüş Disney karakterlerini patlatarak ilerliyorsunuz. Joy ile birlikte üçlü eşleştirme bulmacaları çözüyo, Disney temalı şehirleri yeniden inşa ediyor ve yıldızlar kazanıyorsunuz. Eski şehirleri müzik merkezleri haline getiriyorsunuz. En iyi arkadaşınız Joy’un müzikal performansına hayran kalacaksınız. Çok güzel Disney kostümleri sizi bekliyor. Avatarınız için çeşitli sevimli Disney kostümleri toplayın ve dolabınızı doldurun. Her avatar kostümünün üçlü eşleştirme bulmacalarında benzersiz bir yeteneği olduğunu unutmayın. Zor seviyelerde bu yeteneklere ihtiyacınız olacak.

Disney POP TOWN Android Özellikleri