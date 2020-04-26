Diyanet Fetva uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan dini fetvaları okuyabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığına sıklıkla sorulan ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanan fetvaları inceleyebileceğiniz Diyanet Fetva uygulamasında, merak ettiğiniz birçok konu hakkındaki fetvaya ulaşabilirsiniz.

İnanç, sosyal hayat, ibadet, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban ve daha birçok konuda kategorilere göre ayrılmış soru ve cevaplara ulaşabileceğiniz Diyanet Fetva uygulamasında, arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz konuyla ilgili sorulara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yazı boyutunu artırma ve azaltma butonlarını da kullanabileceğiniz Diyanet Fetva uygulamasında, soru ve cevapları ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de anlık mesajlaşma uygulamalarında yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

Uygulama özellikleri