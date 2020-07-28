Doctor Care, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Ayaktaki sağlık sorunlarını gidererek bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyun olan Doctor Care oyununda işiniz bir hayli zor. Ayaklarda oluşan sağlık sorunlarıyla alakalı bir konsept ile karşımıza çıkan oyunda zevkli bir oyun deneyimi yer almakta. Keyifli zaman geçirebileceğinizi düşündüğüm oyun, bazı kişiler için rahatsız edici içerikler de barındırabilir. Bu nedenle oyunu indirmeden önce biraz düşünmekte fayda var. Farklı kontrol mekanikleriyle de doygun içeriğe sahip olan Doctor Care oyunu kaçırmayın derim.

Doctor Care oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.