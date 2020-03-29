DogGO Walker uygulaması ile Android cihazlarınızdan köpek gezdirme taleplerine yanıt verebilir ve gelir elde edebilirsiniz.

Yeni nesil bir gelir elde etme alternatifi olarak karşımıza çıkan DogGO Walker, köpeğini gezdirmeye fırsat bulamayan kullanıcılara bu hizmeti vererek karşılığında gelir elde etmenizi sağlıyor. Planlı veya anlık taleplere yanıt vererek profesyonel bir şekilde köpek gezdirme hizmeti sağlayabileceğiniz uygulamada, öncelikle firmayla iletişime geçip form doldurmanız gerekiyor.