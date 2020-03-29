DogGO Walker uygulamasında, köpeğinin gezdirilmesini isteyen kullanıcılara hizmet verebilirsiniz.
DogGO Walker uygulaması ile Android cihazlarınızdan köpek gezdirme taleplerine yanıt verebilir ve gelir elde edebilirsiniz.
Yeni nesil bir gelir elde etme alternatifi olarak karşımıza çıkan DogGO Walker, köpeğini gezdirmeye fırsat bulamayan kullanıcılara bu hizmeti vererek karşılığında gelir elde etmenizi sağlıyor. Planlı veya anlık taleplere yanıt vererek profesyonel bir şekilde köpek gezdirme hizmeti sağlayabileceğiniz uygulamada, öncelikle firmayla iletişime geçip form doldurmanız gerekiyor.
18 yaşını doldurmuş kişilerden seçilen DogGO Walkerlar, gerekli eğitimleri aldıktan sonra diledikleri zaman çalışarak hem spor yapabiliyor, hem köpek dostlarıyla güzel vakit geçiriyor hem de bu işten para kazanabiliyorlar. Elde edilecek gelir hakkında bilgilendirmeyi sadece görüşmelerde belirten ekip şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veriyor. Eğer siz de köpek gezdirerek gelir elde etmek istiyorsanız DogGO Walker uygulamasını indirebilirsiniz.
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