DogGO uygulamasında köpek gezdirme hizmetinden faydalanabilirsiniz.
DogGO uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz.
Evinizde köpek besliyorsanız ve yoğunluk-yorgunluk vb. durumlardan dolayı köpeğinizi gezdiremiyorsanız, DogGO uygulaması üzerinden bu hizmeti alabiliyorsunuz. Büyük bir titizlikle seçilen DogGO Walker’ları sizlere sunan DogGO uygulamasında, önceden rezervasyon yaptırarak köpeğinizin gezdirilmesini sağlayabilirsiniz.
Şimdilik İstanbul’da hizmet veren DogGO uygulamasında, köpek sahibi herkes kaydolarak köpek gezdirme hizmeti alabiliyorlar. Köpeğinizi emanet ettikten sonra uygulama üzerinden GPS takibi yapabilmenize de olanak tanıyan DogGO uygulamasında, anlık fotoğraf da talep edebiliyorsunuz. Yürüyüşün ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, köpeğinizin yürüdüğü mesafeyi, hava durumunu, köpeğinizin nereye kaç defa tuvaletini yaptığını görebileceğiniz DogGO uygulamasında, ödemelerinizi güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de müsait olmadığınız zamanlarda köpek gezdirme hizmetinden faydalanmak istiyorsanız, DogGO uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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