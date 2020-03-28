DogGO uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden köpeğinizi gezdirecek birilerini bulabiliyorsunuz.

Evinizde köpek besliyorsanız ve yoğunluk-yorgunluk vb. durumlardan dolayı köpeğinizi gezdiremiyorsanız, DogGO uygulaması üzerinden bu hizmeti alabiliyorsunuz. Büyük bir titizlikle seçilen DogGO Walker’ları sizlere sunan DogGO uygulamasında, önceden rezervasyon yaptırarak köpeğinizin gezdirilmesini sağlayabilirsiniz.