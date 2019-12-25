Mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Doodle Alchemy, atmosferdeki temel elementlerden faydalanarak yeni elementler elde edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Türkçe dil seçeneği ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız bu oyunda amaç, hava, toprak, su ve ateş gibi atmosferin vazgeçilmez elementlerini farklı şekillerde birleştirerek yeni elementler oluşturmak ve seviye atlayarak yola devam etmektir.

Sihirli masada iki farklı elementi bir araya getirerek yeni yan ürünler meydana getirmeli ve farklı elementlerin kilidini açmalısınız. Oyunda 4 temel elementten yararlanarak oluşturabileceğiniz lav, deniz, bataklık, kum, göl, fırtına, şimşek, yanardağ, gökyüzü, çamur, orman, ağaç, fırtına ve daha onlarca farklı element yer almaktadır.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oyun severlere ücretsiz olarak hizmet veren Doodle Alchemy, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.