Kwalee LTD tarafından geliştirilen Doodle Balls mobil platformda oldukça eğlenceli anlara ev sahipliği yapıyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Doodle Balls, Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunan ve sunmaya devam eden başarılı yapımda amacımız şekiller çizerek karşımıza çıkan bulmacaları çözmek olacak. Basitten zora doğru ilerleyen bir yapıda karşımıza çıkan bulmacalar için kafa yoracak ve ilerledikçe de daha zorlu bulmacalar ile karşılaşacağız.

Şekiller çizerek bizden istenilenleri yapmaya çaışacağımız oyunda klasik bir bulmaca dünyası yer almayacak. Tamamen ücretsiz olarak oynanan yapımda nesneleri istenilen yerlere getirmek için mücadele edeceğiz.