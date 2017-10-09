Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasında birçok kategoride denenmiş yemek tariflerini fotoğraflı ve videolu olarak inceleyebilirsiniz.
Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasını Android cihazlarınıza indirerek birçok yemek tarifine saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.
Günlük yemeklerinizde veya misafirleriniz geldiğinde ne yemek yapacağınıza bir türlü karar veremiyor, ailenizi ve misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasında onlarca yemek tarifi sizleri bekliyor. Daha önce denenmiş yemek tariflerini sizlere sunan uygulamada tatlılar, tuzlular, içecekler, reçel ve turşu gibi kategorilerdeki yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.
Kategorilere göre yemek tariflerini inceleyebileceğiniz gibi, hazırlama süresine göre filtreleme seçeneği de sunan uygulamada bayram, ramazan, kahvaltı, parti, yılbaşı gibi kategorilerdeki özel tarifleri de inceleyebilirsiniz. Hem resimli hem de videolu yemek tariflerini inceleyerek, daha önce yapmadığınız yemekleri bile ustalıkla yapabilmenizde kolaylık sağlayan uygulamada tarifleri paylaşabilme, favorilere ekleme, alışveriş listesi hazırlama gibi özelliklerle birlikte cihazı sallayarak rastgele tarif görme ve mutfak saati gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.
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