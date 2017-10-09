Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasını Android cihazlarınıza indirerek birçok yemek tarifine saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

Günlük yemeklerinizde veya misafirleriniz geldiğinde ne yemek yapacağınıza bir türlü karar veremiyor, ailenizi ve misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız Dr. Oetker Tarif Dünyası uygulamasında onlarca yemek tarifi sizleri bekliyor. Daha önce denenmiş yemek tariflerini sizlere sunan uygulamada tatlılar, tuzlular, içecekler, reçel ve turşu gibi kategorilerdeki yemek tariflerine ulaşabilirsiniz.