Oyuncuları orta çağ savaşlarına götürecek olan Dragon and Lords nihayet yayınlandı. Mobil platforma ilk kez giriş yapan Empire Civilization imzası ile geliştirilen yapım şu sıralar deli gibi oynanmaya devam ediyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular birbirinden farklı içerikler bekliyor olacak. Zengin içeriği ile şuana kadar oyuncuların beklentisini karşılamayı başaran yapımda bir kale inşa edecek, çok oyunculu yani gerçek zamanlı olarak mücadele edeceğiz.

Çevrimiçi olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya toplamaya devam edecek olan oyunda hem rekabet hem de şiddet dolu savaşlar iç içe karşımıza çıkacak. Keşfedilebilir onca içeriğin yer aldığı yapımda ejderhaların yanı sıra askeri tiplemeler de bulunacak.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, Google Play üzerinde 4.6 olarak değerlendiriliyor.