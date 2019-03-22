Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Dragon Pop Mania, farklı şekillerden oluşan yığınları eşleştirerek puan kazanabileceğiz eğlenceli bir oyundur.

Canlı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, rengarenk şekillerin arasından aynı olanları bir araya getirmek ve bulmacayı çözmektir. En az 3 aynı şekli yan yana ya da üst üste getirerek eşleştirmeleri başarılı bir şekilde tamamlamalı ve seviye atlamak için yıldız puanlar toplamalısınız. Bulmacayı belirtilen sürede çözerek maksimum sayıda yıldız kazanabilir ve sonraki seviyelere geçebilirsiniz. Stres atabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yeşil, sarı, mavi ve pembe renkli şekiller yer almaktadır. Bu şekilleri eşleştirerek görevleri tamamlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda aynı şekli birleştirerek kombo yapabilir ve daha yüksek puanlar kazanabilirsiniz.

Bulmaca oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Dragon Pop Mania, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.